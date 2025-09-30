Керестурци були лєпши як Кулянци

РУСКИ КЕРЕСТУР – Младши катеґориї Фодбалского клуба Русин внєдзелю, 28. септембра у Руским Керестуре одбавели три стретнуца у рамикох Розвойней лиґи процив екипи ФК Кула С и зазначели шицки три побиди и у вкупним резултату славели зоз 3:0 у стретнуцох.
На тих стретнуцох бавели дзеци предшколского возросту, потим дзеци хтори ходза до першей, штвартей, пиятей и шестей класи основней школи.
ФК Русин 2017/18/19 – ФК Кула С 2017/1819 – 6:4. Ґоли за екипу Русина дали: Димитри Хома, Матей Югик, Иван Гарди, Тони Пашо, Александар Пекич и Лука Кренїцки.
За екипу Русина 2017/18/19 бавели: Леон Боднар, Стефан Папуґа, Матей Югик, Тни Пашо, Лука Папуґа, Лука Кренїцки, Лука Медєши, Димитри Хома, Павле Бандич, Лазар Тасич, Феликс Ковач, Филип Папуґа, Александар Пекич, Андрей Орос, Дамян Орос, Иван Варґа, Иван Гарди и Давор Ковачевич.
ФК Русин 2015 – ФК Кула С 2015 – 4:3. Ґоли за екипу Русина дали: Михайло Шомодї (2) и Лука Тасич (2).
За екипу Русина 2015 бавели: Давид Гарди, Виктор Шимко, Лука Тасич, Дориян Попович, Михайло Шомодї, Стефан Такач, Марко Еделински, Андрей Чижмар и Давид Еделински.
ФК Русин 2013/14 – ФК Кула С 2013/14 – 4:3. Ґоли за екипу Русина дали: Кристофер Дудаш (2), Йован Цвєтичанин (1) и Андрей Надь (1).
За екипу Русина 2013/14 бавели: Виславски Алексей, Давид Колошняї, Даниєл Фейди, Йован Цвєтичанин, Кристофер Дудаш, Андрей Надь, Тони Колошняї, Иван Надь, Дарко Еделински, Тони Надь, Алек Малацко, Даниєл Кишюгас и Мариян Стоянович.
Шлїдуюце стретнуце хторе ФК Русин одбави у рамикох Розвойней лиґи будзе у Вербасу процив екипи ЦФК.