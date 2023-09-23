Керестурци на нєдзелю на „Панонским вашареˮ у Вербаше

ВЕРБАС – На манифестациї „Панонски вашарˮ обєдинєни Медзинародни фестивал фолклору од 22–24. септембер од 20 годзин, 14. Фестивал дзецинских жридлових ансамблох 22. септембра од 17 годзин и 44. Фестивал фолклорних традицийох Войводини 23. и 24. септембра од 17 годзин.

Керестурски шпивацки ґрупи – дзивоцка, хлопска и женска, буду участвовац на „Панонским вашаруˮ 24. септембра, на 44. Фестивалу фолклорних традицийох Войводини. Фестивал будзе тирвац 23. и 24. септембра од 17 годзин у Вербаше у Центру за физичну културу „Драґо Йововичˮ.

Дзивоцка шпивацка ґрупа наступи у провадзеню Народного оркестра „Юлиян Рамач Чамоˮ чий фахови руководитель Кристиян Няради. Дзивоцку, алє и женску шпивацку ґрупу пририхтала фахова руководителька Еуфемия Планкош, док хлопску шпивацку ґрупу пририхтал фахови руководитель Александар Планкош.

Фестивал орґанизую Союз уметнїцкей творчосци аматерох Войводини и Културни центер Вербас.

Уход на шицки манифестациї ше нє наплацує.