Керестурци на XVI манифестаци „Днї традициїˮ у Кули

КУЛА – Аматере Дома култури Руски Керестур, Здруженє женох „Байкаˮ и Духовни центер „Йосафатаˮ участвовали на манифестациї „Днї традциїˮ Мадярского културного центру „Непкерˮ.

Манифестация, 1. септембра отримана у Културним центре и 2. септембра на спортских теренох „Ґедерˮ у Кули. Пияток на 19 годзин отворена вистава у Ґалериї Културного центра. Всоботу на спортских теренох „Ґедерˮ од 10 годзин, та до вечарших годзинох тирвала рижнородна програма за дзеци, а варело ше паприґаш котри ше познейше и оценьовало.

Всоботу на 16 годзин почала културна програма у чиїх рамикох участвовали и аматере Дома култури Руски Керестур. Дзивоцка шпивацка ґрупа одшпивала три шпиванки зоз свойого репертоару. Старша фолклорна ґрупа у провадзеню орекестра Дома култури „Юлиян Рамач Чамоˮ одтанцовала танєц под назву „Кед ше млади розтанцуюˮ. Публика крашнє дочекала наших аматерох цо и указала зоз щирим аплаузом.

У публики под час програми були и предсидатель општини Кула Дамян Милянич, Кароль Валка и други члени кулских локалних власцох.

На провадзацей манифестациї традицийних ручних роботох участовали и члени Здружєня женох „Байкаˮ зоз своїм штандом руских традицийних колачох и ручних роботох и з виставу автентичних модерних ручних роботох Терези Катоновей.

На своїм штанду, Духовни центер „Йосафатаˮ виложел свойо продукти и традицийни руски колачи.