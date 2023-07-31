Керестурци найлєпши на Фестивалє „Мелодиї Руского двора”

ШИД – Народни оркестер „Юлиян Рамач Чамо“ Дома култури Руски Керестур, спрам гласох публики победзел на 16. Фестивалє „Мелодиї Руского двора“ хтори всоботу 29. юлия отримани на лєтней бини у порти Лєтней владическей резиденциї.

Орґанизатор КПД „Дюра Киш“ додзелєл и два специялни награди за потерашнє участвованє на фестивалох и достали ю праве Керестурци як и КУД „Тарас Шевченко“ зоз Дюрдьова.

На фестивалє госцох и домашнїх привитал предсидатель Националного совиту Руснацох Йоаким Рац як и предсидатель општини Шид Зоран Семенович хтори и урядово отворел Фестивал.

У змагательней часци окрем Керестурцох и Дюрдьовчаньох наступели и КУД „Яким Гарди“ зоз Петровцох, КПД „Карпати “ з Вербасу и горватске КУД „Шид“.

У ревиялней часци наступели шпивачки СКУД „Єднота“ зоз Шиду и Старша шпивацка ґрупа КПД „Дюра Киш“ з венчиком руских народних шпиванкох.

Як провадзаци змисти отворени вистави миниятурох Валентини Бубякиновей Николаєвней зоз Беркасова и малюнкох Янка Шустера зоз Шиду, а тиж и того року були штанди здруженя женох.

Окреме замеркована була и презентация фестивала „Ружова заградка“. Музична редакторка Татяна Колєсар Ґвоїч, и интерпретаторка и текстописателька Мирослава Даждиу, винєсли свойо искуства о участвованю на потерашнїх фестивалох и поволали младих авторох же би посилали свойо шпиванки на фестивал и дали поради як порихтац композицию.

Тиж и интерпретаторка Саня Дивлякович бешедовала о своїм искуству у наступох на фестивалу вецей як 20 роки, а кратко ше представел и Михаил Рамач хтори як кантавтор першираз наступел на тогорочней „Ружовей заградки“.