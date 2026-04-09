Керестурци нащивели Руски Керестур

РУСКИ КЕРЕСТУР – Понеже Руски Керестур член здруженя Керестурох зоз цалей реґиї Карпатох, у валалє тих дньох пребуваю госци зоз Мадярскей, Румуниї, Словацкей и України, хтори сцигли вовторок вечар а назад ше врацаю на пияток рано.

Госци вчера нащивели Марийово святилїще Водицу, Катедралну церкву святого оцa Миколая и Основну школу и ґиманзию „Петро Кузмяк”, дзе их домашнї упознали зоз нашу виру, образованьом и историю Руснацох на тих просторох.

Друженя и заєднїцки активносци почали ище 2011. року кед урядово подписани и контракт о сотруднїцтве медзи Месну заєднїцу Руски Керестур и Орґанизацию здруженя Керестурох.

Керестурцох зоз других местох у валалє привитал єден зоз подписнїкох спорозуменя Желько Ковач, а домашнї им заменїк предсидателя општини Кула Кароль Валка и покраїнска посланїца СВМ у Скупштини АП Войводини Каролина Худїк.