Керестурци наступя на Општинскей смотри у Сивцу

СИВЕЦ – Драмски студио „АРТ“ Дома култури Руски Керестур 28. марца будзе зоз монодраму Фйодора Михайловича Достоєвского „Сон шмишного чловека“ участвовац на 77. Општинскей смотри театралного творочества „Велимир Сандич -Велько“. Режию за тоту представу подписує Владимир Надь, а бави ю Мирослав Малацко.

Смотра почала 25. марца и будзе тирвац по 29. марец 2024. року.

Значне надпомнуц же у представи Културного центра Кула Александра Поповича „Кус петилич“, котру режирал Драґан Остоїч, бави и керестурски ґлумец Мирослав Малацко. Представа ше бави по сербски, а найдзе ше и на репертоару тогорочного Мемориялу.

Представи ше бавя у Доме култури у Сивцу, а уходїци за представу коштаю 250 динари.

Орґанизатор и домашнї смотри Културно просвитна заєднїца општини Кула и Дом култури Сивец. Покровитель општина Кула.