Керестурци означели Перши май

РУСКИ КЕРЕСТУР – И того року Медзинародне швето роботи, Перши май, Керестурци преславели на уж добре познатих вилєтних местох – у лєшику, коло Озерка и на базену, як и дома у кругу приятельох и найблїзших.

Того року, любительох традицийного преславйованя того швета, зоз дружтвом у природи и з богату госцину, послужела и красна хвиля, та ше назберало красне число вилєтнїкох, а весела атмосфера и запахи єдлох ширели ше по цалим валалє.

У лєшику найвецей було старших вилєтнїкох з дзецми, док ше младши ґенерациї, як и по обичаю, опредзельовали за вилєтни места коло Озерка на Беґельскей улїчки, лєбо коло беґелю и базену.

Дзепоєдни Керестурци тот нєроботни дзень вибрали преславиц у своїм обисцу, у кругу найблїзших.