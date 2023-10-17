Керестурци представели Руснацох и Войводину

ҐОРНЇ МИЛАНОВАЦ – Всоботу, 14. октобра у Културним центру „Мия Алексичˮ представели ше вецей як 400 учашнїки – найлєпши чуваре народней традициї. Войводину представели аматере зоз Културно уметнїцких дружтвох зоз Апатину, Панчева, Мокрину и Руского Керестура. Хлопска шпивацка ґрупа Дома култури Руски Керестур зоз квалитетним шпивацким и добре обдуманим визуалним наступом прицагла повагу явносци.

Як визначел фахови руководитель ґрупи Александер Планкош, були окреме привитани у Милановцу, як на кратким дефилеу по городзе, котрому присуствовало наисце вельке число и учашнїкох и гражданох Милановца, так и на концерту дзе им велї учашнїки винчовали на наступу.

Хлопска шпивацка ґрупа направела контакти зоз велїма особами и Дружтвами, достали уж и повланки на госцованя.

Най надпомнєме же остатнїраз на Соборе участвовала Хлопска шпивацка ґрупа Дома култури Руски Керестур, алє у другим составе, 2013 року.

Собор орґанизовал Союз аматерох Сербиї и Министерство култури котре финансийно потримало тоту манифестацию.