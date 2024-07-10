Керестурци представели Руснацох у Польскей

РУСКИ КЕРЕСТУР – Аматере Дома култури Руски Керестур, тих дньох, врацели ше зоз Польскей дзе участвовали на 27. Медзинародним фастивалу фолклору „Швет под Кичеру”.

Манифестация отримана од 28. юния по 7. юлий, а специфична є по тим же каждого року прицагує уметнїкох з цалого швета.

На тим 27. виданю Фестивалу, попри числених любительох култури и традициї зоз цалого швета, з богатим репертоаром наступели и аматере керестурского Дома култури – старша фолклорна ґрупа, шпивацка дзивоцка ґрупа, соло шпиваче и народни оркестер „Юлиян Рамач Чамо“ котри зоз танцом, шпиванку и музику представели свою народну традицию.

Фестивал преважно отримани у Леґинцох, алє и других дзевец валалох и городох, у хторих ше на концерту и дефилеох през улїчки, вєдно зоз другима ансамблами, приказали и домашнї представнїки.