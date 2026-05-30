Керестурци прешвечлїви процив Обилича

РУСКИ КЕРЕСТУР – Рукометни клуб „Русин” одбавел стреду, 27. мая, у Спортскей гали у Руским Керестуре першенствене стретнуце у Трецей лиґи Войводини процив екипи РК „Обилич” зоз Нового Кнежевцу и победзел, а конєчни резултат бул 41:22 (14:11).
Найефикаснєйши бавяч у Русиновей екипи бул Борис Югик хтори дал 9 ґоли, док бавяч стретнуца бул ґолман и капитен екипи Русина, Предраґ Марянац.
Ґоли за екипу Русина дали: Борис Югик (9), Филип Тома (6), Милан Чолич (6), Лука Стойков (5), Марко Слива (4), Филип Ноґо (3), Иґор Варґа (3), Владе Орлич (2), Алекса Костелник (2) и Предраґ Марянац (1).
За екипу Русина бавели: Предраґ Марянац (c), Виктор Микита, Стефан Дюрко, Иґор Варґа, Владе Орлич, Алекса Костелник, Филип Тома, Лука Стойков, Милан Чолич, Петар Пирожек, Филип Ноґо, Борис Югик и Марко Слива.
Екипу водзел Бранислав Кртинич.
У шлїдуюцим колу Трецей лиґи Войводини екипа Русина будзе бавиц у Бездану процив екипи РК „Ґрафичар”.