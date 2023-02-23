Керестурци рихтаю пластенїки и жем за шатву паприґи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Векшина керестурских паприґарох почала робиц у заградох и пририхтовац жем за шатву паприґи до пластенїкох.

Успих у тей роботи нє завиши лєм од продукователя, вельо того завиши и од природних обставинох котри з рока на рок иншаки. Так остатнї даскельо роки зазначени и сушни и дижджовни сезони, бактериозне дзешаткованє, напади инсектох − цвикловей пипи, трипса и кукурицового мотилька.

Польопривредни фаховци совитую же тих дньох треба вихасновац красну хвилю за роботу. През жиму було паданя и дакус нїзши температури, так же жем досц вимарзла и треба вихасновац хвилю же би ше жем у заградох адекватно порихтало.

Оптимални час за шатву паприґи до пластенїкох коло 8. марца, мож пошац и кус познєйше, алє лєпше ю скорей посадзиц, прето же треба же би прешло 60 днї од шатви по фазу кед паприґа досц розвита же ю мож пресадзиц на польо.

Фаховци препоручую на истей поверхносци ховац пресаду кажди пияти рок, алє понеже нєт тельо места у заградох, та мож повесц же прилаплїве ришенє зменьовац поверхносц на кажди два роки.