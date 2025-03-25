Керестурци ше шейтали зоз Кулянцами

РУСКИ КЕРЕСТУР/КУЛА – Гражданє Руского Керестура ше придружели протестному шейтаню зоз Кулянцами и блокираню драги Вербас–Кула котре отримане прешлого пиятку.

Дацо вецей як 100 Керестурцох на власних превозкох ше орґанизовали и пошли до Кули, дзе ше зишли при озеру и вєдно ше зоз Кулянцами предлужели шейтац по вербаскей драги дзе ше на половки стретли зоз гражданами Вербасу.

Кулянци, Керестурци и Вербащанє ше зишли при погосцительному обєкту Орех вечар коло 19 годзин, студенти отримали пригодну бешеду, наступел блокадни хор, а потим шлїдзели и 17 минути цихосци, 16 за жертви траґедиї на Желєзнїцкей станїци у Новим Садзе и 1 за жертви огня у Македониї. Драга Кула–Вербас була блокирана дас годзину, покля ше шицки учашнїки нє врацели назад.

Полиция обезпечовала и тото шейтанє, дзекуюци чому шицко прешло без инцидентох, гоч було вербални провокациї єдного вожача.

Керестурци такой ютредзень отримали мирни сход у центру валала, зоз 17 минути цихосци и блокаду крижней драги на Маршала Тита и Русинскей улїци. Як поведзене на обидвох сходох, гоч плановане же би ше протестовало зоз галайком, тоти протести отримани у цихосци пре ище єдну, 16. жертву траґедиї на Желєзнїцкей станїци Нови Сад.

На соботовим сходзе у Керестуре пришло до меншого инциденту котри спричинєл вожач єдней превозки котри нє жадал почекац ище минуту до конца, та пробовал прейсц драгу, вец скруцел на дражку кадзи и заобишол людзох, а скорей того присутним гварел даскельо увредзуюци слова.