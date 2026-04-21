Керестурци сиґурни на госцованю

КАНЇЖА – Рукометни клуб „Русин” одбавел внєдзелю, 19. априла, у Спортскей гали у Банї Канїжа у Канїжи друге першенствене стретнуце у другей полусезони Трецей лиґи Войводини процив екипи РК „Обилич”, та победзел, а резултат бул 21:31 (13:15).
Бавяч стретнуца бул Марко Слива.
Ґоли за екипу Русина дали: Марко Слива (10), Милан Чолич (5), Виктор Микита (4), Алекса Костелник (3), Стефан Дюрко (3), Филип Тома (2), Владе Орлич (2) и Филип Ноґо (2).
За екипу Русина бавели: Предраґ Марянац (c), Виктор Микита, Владе Орлич, Алекса Костелник, Филип Тома, Миле Зеленович, Милан Чолич, Стефан Дюрко, Филип Ноґо, Никола Ґостович, Марко Слива и Лука Стойков.
Екипу водзели Сабина Планчак и Бранислав Кртинич.
У трецим колу у другей полусезони Трецей лиґи Войводини, екипа Русина будзе бавиц у Руским Керестуре процив екипи РК „Ґрафичар” зоз Бездану.