Керестурци указали солидарносц

РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди двох вельких траґедийох хтори ше прешлого тижня случели у беоґрадскей Основней школи „Владислав Рибникар” и у Младеновцу, коло спомин-плочи у парку, у центру Руского Керестура, внєдзелю 7. мая, орґанизоване палєнє швичкох и даванє почесци настраданим.

З тей нагоди, пополадню, у чаше од 14 по 21 годзин, коло 100 валалчанє зоз палєньом швичкох, кладзеньом квеца и зохабяньом бавискох и школского прибору за дзеци, указали солидарносц гражданом Беоґраду и Младеновцу.

Палєнє швичкох у Спомин-парку орґанизовала Месна заєднїца Руски Керестур, а нїяка бешеда и окремне визначованє нє було отримане понеже циль бул у цихосци зоз молитву виражиц сочувствиє фамелийом чийо члени настрадали.