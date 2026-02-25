Керестурци успишни на Пешренству Войводини

БАЧКА ПАЛАНКА – Першенство Войводини за сениорох и сениорки у каратеу, а тиж и Першенство Зони Бачка за младши возрости отримане всоботу, 21. фебруара, хтори орґанизовал Карате союз Войводини.

На тим Першенству Карате клуб Гайдук зоз Кули у сениорскей конкуренциї наступел зоз шейсцома змагателями, док у младших катеґорийох наступели 20 каратисти и штири екипи.

Медзи учашнїками зоз Руского Керестура участвовали и тройо каратисти, Ґлориян Штранґар ше змагал у катеґориї сениорох, док ше Заря Ковач и Лина Папуґа змагали у младших катеґорийох. Резултати добри, понеже ше шицким нашим каратистом удало освоїц медалї. Ґлориян освоєл бронзову, док Заря и Лина освоєли стриберни медалї.

КК „Гайдук” зоз Кули на тим Першенству бул найуспишнєйши клуб по освоєних медальох, а шицки каратисти младших возростох цо ше змагали на Першенству Зони Бачка виборели пласман на Першенство Войводини.