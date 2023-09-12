Керестурец Мирко Фекете и Вербащанє, и того року найлєпши

РУСКИ КЕРЕСТУР – Трицецеро рибаре того викенду у Руским Керестуре на рибалове „Еделински” змагали ше у лапаню риби на дуґов у рамикох трицец других Спортских бавискох „Яша Баков”, а найбогатши улов мали исти змагателє як и прешлого року – екипно, Вербащанє „Папивинґ ДООˮ у чиїм составе були Звонко Салаґ, Мирослав Ґубаш и Мирко Фекете, а Керестурец Мирко Фекете и як поєдинєц наградзени зоз першим местом.

Друге место у поєдинєчней катеґориї завжал тиж Керестурец, Михайло Накич, док треце место освоєл Никола Дїтко зоз Осиєку.

Кед слово о екипним змаганю, найвецей влапела екипа „Папивинґ ДООˮ зоз Вербасу у составе – Звонко Салаґ, Мирослав Ґубаш, Мирко Фекете, потим другопласована екипа були домашнї „ЗСР Коляк I” у составе – Михайло Чернок, Божидар Хрнчар и Михайло Накич, док треце место припадло госцуюцей екипи „Осиєкˮ у чиїм составе були – Мирослав Дїтко, Никола Дїтко и Звонко Дїтко.

Попри домашнїх двох екипох „СЗР Коляк 1ˮ и „СЗР Коляк 2ˮ участвовали и екипи – „Папивинґ ДООˮ зоз Вербасу, „РКЦˮ зоз Нового Саду, „КУД Тарас Шевченкоˮ зоз Дюрдьова, як и госци зоз Републики Горватскей, зоз Осєку, Вуковару, Старих Янковцох и Петровцох.

По додзельованю дипломох, Здруженє спортских рибарох ,,Коляк” у ресторану „Лонґов” орґанизовало рибови котлїк и погосценє за шицких учашнїкох.