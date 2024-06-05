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И керестурска школа достала средства за реконструкцию

автор М. Афич, фото Ванеса Медєши
автор М. Афич, фото Ванеса Медєши 37 Опатрене

НОВИ САД – Медзи образовнима установами у АП Войводини хтори од Покраїнскей влади достали средства за реконструкцию и отримованє своїх обєктох и Основна и штредня школа з домом школярох „Петро Кузмяк” з Руского Керестура хторей одобрени 3,3 милиони динари за финансованє чечуцого отримованя часци школского двора.

Контракти о додзелєних средствох у вредносци скоро 190 милиони динари уручени 34 установом предшколского, основного и штредньошколского образованя у Войводини за реконструкцию, адаптацию, санацию, инвестицийне и чечуце отримованє обєктох.

Контракти 30. мая придал подпредсидатель Покраїнскей влади и покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци Роберт Отот, а у мено керестурскей Школи „Петро Кузмяк” прияла го помоцнїк директора Ясмина Надь.

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