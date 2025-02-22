Керестурска екипа перша у А сектору

КАТЬ – На озеру „Чарни вир” у Катю, внєдзелю 16. фебруара отримане змаганє у спортским риболову на фидер по парох (Method Feeder cup).

Отверанє змагательней сезони Керестурскей екипи – Стефан Бранкович и Милан Ковачевич рушело на найлєпши можлїви способ понеже зазначели красни резултат и освоєли 1. место у А сектору.

На тим змаганю у моцней конкуренциї участвовало 13 екипи и 26 учашнїки хтори були подзелєни до двох секторох А и Б.

У екипи СБ Баитс (SB Baits) змагали ше двоме рибаре зоз Руского Керестура, Стефан Бранкович и Милан Ковачевич хтори у своїм сектору освоєли 1. место, док у вкупним резултату обидвох секторох завжали 2. место.

Екипа СБ Баитс (SB Baits) вкупно лапела пейц риби чежини: 7.275 килоґрами, 3.7 килоґрами, 7.58 килоґрами, 4.42 килоґрами и 6.12 килоґрами, а вкупно лапели 29.095 кили риби.

После законченого змаганя у спортским риболову на фидер екипно, шлїдзело додзельованє наградох хторе отримане на озеру „Чарни вир” у Катю дзе найуспишнєйшим додзелєни погари.