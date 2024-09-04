Керестурска школа єднa спомедзи 30 „Супершколох”

БЕОҐРАД – Трицец школи зоз Сербиї, медзи хторима и Основна и штредня школа зоз Домом школярох „Петро Кузмяк” зоз Руского Керестура, од вкупно 90 зоз цалого реґиону, буду участвовац у програми „Супершколи” чийо представянє отримане на збуваню „Упознайце Супершколи” 28. авґуста у Беоґрадзе.

Представени 30 штреднї школи зоз розличних часцох Сербиї, хтори до тих проєктох, през черанки и интерактивни активносци, уключа 400 школярох и професорох.

Черанки понукню школяром и наставнїком можлївосц путовац, представиц себе, свою школу и обичаї, алє и научиц цошка нове о локалних заєднїцох у розличних часцох реґиона.

Програму орґанизує Реґионална канцелария за сотруднїцтво младих (RYCO), Локална канцелария у Сербиї,у сотруднїцтве зоз Нємецку орґанизацию за медзинародне сотруднїцство (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ), а зоз цильом витвориц моцни вязи медзи штреднїма школами у реґиону и вибудовац длуготирваци партнерства.

Програма „Супершколи” часц ширшого проєкту, чия вредносц 5,5 милиони евра, хтори финансує Европска уния зоз 4,5 милиони евра и нємецке Союзне министерство за економске сотруднїцтво и розвой (BMZ) зоз ище милион еврами.