Керестурска Школа на Сайму туризма

БЕОҐРАД – Основна и штредня школа з домом школярох „Петро Кузмяк” з Руского Керестура, зoз акцентом на єй Туристични напрям у штреднєй школи, 22. фебруара ше представела на Сайму туризма у Беоґрадзе, на штанду Покраїнского секретарияту за привреду и туризем.

То уж други рок же керестурски туристични напрям ма нагоди презентовац ше на тим штанду, та и того року штири професорки на тим напряме и штверо школяре презентовали нащивительом як окончую свою фахову праксу.

Саям тиж так нащивели и школяре шицких штирох рокох туристичного напряму керестурскей Школи цо им по плану роботи. Нащивели и штанд Универзитету Синґидунум котри єден зоз спонзорох Републичного змаганя зоз аґенцийского и готелиєрского дїлованя, а котрому 22. и 23. марца домашня будзе праве Школа „Петро Кузмяк”.