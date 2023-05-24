Керестурска Школа першираз на Сайму науки

БЕОҐРАД – На 16. Фестивалу науки „Нови час”, хтори отримани на беоґрадским сайме од 17. по 19. май, першираз вибрана участвовац и Основна и штередня школа „Петро Кузмяк” з Руского Керестура, медзи 11 школами зоз цалей Сербиї, а шицкого 52 науково-образовнима институциями.

Керестурску Школу представели ґимназиялци II класи и руского и сербского оддзелєня – Андреа Надь, Ґлориян Штранґар, Клара Катрина, Мария Жирош и Сашка Петрович, зоз професорками Паулину Рац и Тамару Будински.

Вельочисленим и барз заинтересованим нащивительом вони ше представели на своїм штанду з назву „З бициґлу през климатски пременки” зоз двома оглядами. Єден то модел бициґла-ґенератор, та повязали принцип роботи бициґли зоз пирамиду костираня, а резултат бул же нащивителє з обрацаньом бициґли наполнєли свой мобилни телефон, а други огляд з биолоґиї одредзованє Боди мас индексу (BMI).

Ґимназиялци хтори були презентере на сайму од орґанизатора були представени як „амбасадоре науки” та як ескперт тинейджере под лоґом „Подучуюци других учиме и сами” и достали окремни значки и припознанє за винїмкове доприношенє парняцкей едукациї и промоциї науки и технолоґиї.