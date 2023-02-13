Керестурска Школа прията до Мейкерс лаб мрежи

РУСКИ КЕРЕСТУР – Основна и штредня школа зоз домом школярох „Петро Кузмяк” вибрана до Мейкерс лаб мрежи у Сербиї, о чим обвисценє до школи сцигло прешлєй соботи зоз Ґрупи за образованє, а вистку пренєсла директорка Школи Наталия Будински.

Як стої у толкованю, Школа „Петро Кузмяк” медзи дзешец школами у Сербиї котра достанє иновативни простор у хторим школяре годни здобувац знаня и розвивац свойо схопносци у облаясци науки, технолоґиї, инжинєрства, уметносци, математики и поднїмательства (STEAME).

Майкерс лаби поставаю место за реализованє рижних програмох повязаних з локалну заєднїцу як и з ключнима актерами цо дїйствую у обласцох STEAME образованя.

Ґрупу за образованє творя Nordeus фондация, Центер за промоцию науки, Инициятива „Диґитална Сербия”, и орґанизация Досцигнуца младих у Сербиї.