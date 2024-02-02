Керестурска Школа у новим Еразмус проєкту

ДАБЛИН/РУСКИ КЕРЕСТУР – Основна и штредня школа зоз домом школярох „Петро Кузмяк” уключена до нового Еразмус проєкту на тему еколоґиї и климатских пременкох. Контракт о новим проєкту початком того тижня у Даблину подписала директорка Школи Наталия Будински, а проєкт будзе тирвац по 2026. рок.

Циль проєкту будзе звекшанє свидомосци о климатских пременкох зоз хаснованьом виртуалних шветох. Керестурска Школа вибрана за пилот-школу хтора попри рижних едукативних змистох годна хасновац и образовне бависко дизайноване за школярох у возросту од 10 по 19 роки, а котре провадзи важни теми o климатских пременкох.

Попри керестурскей Школи „Петро Кузмяк” до проєкту уклуючена и школа зоз Греческей котра з керестурску будзе сотрудзовац прейґ черанки школярох.

До цалого проєкту уключени Универзитет зоз Тесалиї у Греческей и Центер за промоцию науки з Беоґраду, а технїчна потримовка будзе ирска компания VRAcademi.