Керестурски школяре у проєкту „Лєпша енерґия”

КУЛА – Седмеро школяре осмей класи ОШ „Петро Кузмяк” з Руского Керестура зоз свою наставнїцу фикизи Паулину Рац, прешлого тижня участвовали у проєкту „Лєпша енерґия” – иновативни ришеня за хаснованє ефикaсней енерґиї на локалним уровню, хтори отримани у ОШ „Петефи бриґада”.

У рамикох того проєкту реализована едукативна роботня у сотруднїцтве зоз Електротехнїчним факултетом з Нового Саду.

Тема роботнї була значносц енерґетскей ефикасносци и обновююцих жридлох енерґиї. На концу роботнї шицки школяре бавели Кагут квиз дзе Марко Колошняї з керестурскей Школи указал одличне знанє и завжал друге место.

На роботнї, попри Колошняя участвовали и Саня Кандрач, Лана Шомодї, Теодор Штранґар, Алекса Сопка, Андрей Провчи и Иван Фейди.