Керестурски аматере ше пласовали на зонску смотру

РУСКИ КЕРЕСТУР – Селекторка Слободанка Рац на 62. Општинскей смотри музично-фолклорней творчосци отриманей у сали Дома култури Руски Керестур 14. мая, одлучела же ше на Зонску смотру музично-фолклорней творчосци, котра будзе отримана 3. юния у Червинки, пласовали Дзивоцка шпивацка ґрупа, Женска шпивацка ґрупа и Хлопска шпивацка ґрупа Дома култури Руски Керестур. Тиж так, на Зонску смотру ше палсовала и шпивацка ґрупа РКУД „Др Гавриїл Костельникˮ зоз Кули.

Патраче на смотри видзели, окрем уж спомнутих, солистох, шпивацки и танєчни ґрупи з цалей општини. На смотри наступели и КУД „Марко Миляновˮ зоз Кули, КУД „Иван Сенюкˮ зоз Кули, МКЦ „Непкерˮ зоз Кули, КУД „Дурмиторˮ зоз Кули, Дом култури зоз Червинки, як и Дом култури зоз Сивцу котрих селектор накнадно одпатри.

Орґанизатор и домашнї смотри Културно-просвитна заєднїца општини Кула и Дом култури Руски Керестур. Покровитель смотри општина Кула.