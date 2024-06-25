Керестурски аматере ше рихтаю до Польскей

РУСКИ КЕРЕСТУР – Керестурски аматере 2. юлия, такой после участвованя на Фестивалу „Червена Ружа“, рушаю до Леґници, Польска, зоз котрей ше врацаю ше 9. юлия.

Як визначела Андрея Штефанко, аматере иду на єдну часц Фестивалу фолклору „Świat pod Kyczerą“, котри тирва од 28. юния до 7. юлия и отримує ше у вецей местох.

З оглядом же ше фестивал у Польскей преклапа зоз „Червену ружу“, нашо аматере нє буду на цалим фестивалу.

Аматере Дома култри Руски Керестур, точнєйше старша фолклорна ґрупа, шпивацка дзивоцка ґрупа, соло шпиваче и народни оркестер „Юлиян Рамач Чамо“ добре порихтани одходза на фестивал до Польскей.

Фолклорна ґрупа ше представи зоз шейсцома кореоґрафиями, а по словох Штефанковей, аматере маю порихтану програму нє лєм за 40 минути кельо од нїх поглєдую, алє и за вецей.