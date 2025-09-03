Керестурски аматере на фестивалу у Будви

БУДВА – Аматере Дому култури Руски Керестур од 25. до 30. авґуста пребували на Интернационалним фестивалу фолклору у Будви у Чарней Гори.

У двох наступох зоз єдну хореоґрафию, наступела Виводзацка фолклорна ґрупа, Оркестер „Юлиян Рамач Чамо” зоз венчиком инструменталник композицийох, а шпивала Дзивоцка ґрупа и солиста Марко Колошняї.

Путованє водзела хореоґрафка и фахова руководителька Андрея Штефанко, вона и пририхтала Виводзацку ґрупу, а Оркестер предводзел Стефан Колошняї.

Попри керестурского ансамблу на Фестивалу наступели ище по два ансамбли зоз Словацкей и Болгарскей, и по єден зоз Литваниї, Босни и Герцеґовини т.є. зоз Републики Сербскей, а зоз Сербиї и КУД зоз Мрчаєвцох.

Турнея до Будви була награда аматером за їх цалорочну роботу, гоч мушели нєдраго плациц змесценє и костиранє, а драгу финансовал Дом култури.

Путованє витворене прейґ аґенциї т.є. Фолклорней асоцияциї зоз Скопя у Сиверней Македониї, котра керестурских аматерох уж поволала и на шлїдуюце госцованє.