Младша и штредня ґрупа танєчнїкох участвовала на Зонскей смотри

КУЛА – На 64. Зонскей смотри дзецинскей музично-фолклорней творчосци, хтора отримана 27. априла у Културним центре у Кули, участвовали и фолклораше младшей и штреднєй танєчней ґрупи Дома култури з Руского Керестура.

Младша фолклорна ґрупа ше представела зоз „Варешковим танцомˮ, док ше штредня ґрупа представела зоз „Закарпатским танцомˮ.

Уметнїцка руководителька Андрея Штефанко, фолклорашох провадзел Орекестер Дома култури и їх руководитель Кристиян Няради.

Тогорочна Зонска смотра позберала 33 ансамбли зоз општинох Кула, Зомбор и Оджак, а на сцени наступели вецей як 600 учашнїки програми.

Резултати зоз Зонскей смотри дзецинскей музично-фолклорней творчосци буду познати 12. мая.

Селектор смотри бул хореоґраф Деян Трифунович, орґанизаторе Општина Кула, Союз уметнїцкей творчосци аматерох Войводини, Културни центер Кула и Основна школа „Иса Баїчˮ.