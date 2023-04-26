Керестурски фолкораше наступели на Дзецинским фестивалу у Сенти

СЕНТА – Старша фолклорна ґрупа Дома култури Руски Керестур всоботу, 22. априла наступела на Дзецинским фестивалу у Сенти.

Манифестация почала зоз святочним дефилеом учашнїкох на 17 годзин. На тим фестивалу участвовали вецей як 750 дзеци зоз жеми и иножемства, а наступали у спортскей гали у програми од 18 годзин.

Нашо млади аматере наступели зоз „Дзивоцким танцом” хореоґрафки Андреї Штефанко. Аматерох провадзел оркестер „Юлиян Рамач Чамо”, чий руководитель Кристиян Няради. Манифестацию орґанизовал сербски Културни центер „Стеван Сремац”.

На соботу, 29. априла будзе општинска смотра у Сивцу на котрей наступя шицки три фолклорни ґрупи: младша ґрупа одтнацує „Дзецински танци”, штредня ґрупа танєц „Мойше”, а старша фолклорна ґрупа одтанцує „Дзивоцки танєц”, хореоґрафка шицких трох танцох Анфдрея Штефанко.