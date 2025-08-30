ЗдруженяРутенпресТексти

Нєшка Керестурски котлїк на базену

автор М. Афич
автор М. Афич 17 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Традицийни Керестурски котлїк будзе отримани нешка, 30. авґуста на керестурским базену.

Змаганє у вареню рибового паприґашу орґанизує домашнє Здруженє спортских рибарох „Коляк”, а екипи котри ше приявя доставаю очисцену рибу и хлєб, паприґаш варя на бутан и приноша свой прибор за єдзенє.

Шицки информациї мож достац на числа телефона 064/268 37 51 або 060/703 7944.

По програми змаганє почнє зоз пребераньом риби од 14:30 годзин, на 18 предвидзене оценьованє уварених паприґашох, а на 19 годзин преглашенє побиднїкох и придаванє наградох.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Баранчата ше такой попредаю

На членство у НСР задзековала и Мария Колошняї

Явна поволанка за видавательни 2026. рок

Нєшка схадзка Активу воспитачкох/вихователькох руского язика

Перши дзень школи 1. септембра