Керестурски котлїк будзе нєшка

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пре нєвигодну хвилю прешлєй соботи нє отримана манифестация Керестурски котлїк, алє є преложена и будзе отримана нєшка, 6. септембра на керестурским базену, а у орґанизациї Здруженя спортских рибарох „Коляк”.

Уж вецей роки змаганє у вареню рибового паприґашу орґанизує домашнє Здруженє спортских рибарох „Коляк”, а екипи котри буду участвовац доставаю очисцену рибу и хлєб, паприґаш варя на бутан и приноша свой прибор за єдзенє.

По програми змаганє почнє зоз пребераньом риби од 14:30 годзин, на 18 предвидзене оценьованє уварених паприґашох, а на 19 годзин преглашенє побиднїкох и придаванє наградох.

