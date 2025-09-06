Керестурски котлїк будзе нєшка

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пре нєвигодну хвилю прешлєй соботи нє отримана манифестация Керестурски котлїк, алє є преложена и будзе отримана нєшка, 6. септембра на керестурским базену, а у орґанизациї Здруженя спортских рибарох „Коляк”.
Уж вецей роки змаганє у вареню рибового паприґашу орґанизує домашнє Здруженє спортских рибарох „Коляк”, а екипи котри буду участвовац доставаю очисцену рибу и хлєб, паприґаш варя на бутан и приноша свой прибор за єдзенє.
По програми змаганє почнє зоз пребераньом риби од 14:30 годзин, на 18 предвидзене оценьованє уварених паприґашох, а на 19 годзин преглашенє побиднїкох и придаванє наградох.