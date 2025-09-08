На Керестурским котлїку найлєпши були домашнї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 7. септембра отримани дзевяти Керестурски котлїк у вареню рибового паприґашу, а найлєпши уварели по оцени судийох, Деян Чизмар, Владимир Будински Часлав и Юлин Винаї бандур, шицки Керестурци.
Наградзени екипи достали символични награди котлїки и сталки за нїх, а квалитет уварених паприґашох оценьовали Блаженка Чернок, Янко Джуджар и Йовґен Планчак.
На тогорочним Котлїку котри пре хвилю бул преложени за тидзень, участвовали 14 екипи, окрем домашнїх и зоз Сивцу, Лалитю, и Крущичу. Змаганє орґанизує Здруженє спортских рибарох Коляк котре по словох предсидателя Михайла Пашу, орґанизує аматерске змаганє котруму циль друженє и пребуванє у красней природи коло керестурского базену.