До ютра ше мож приявиц на Керестурски котлїк

автор М. Афич
РУСКИ КЕРЕСТУР – Традицийни Керестурски котлїк будзе отримани на соботу 30. авґуста на керестурским базену, а учашнїки ше можу приявиц по 28. авґуст.

Змаганє у вареню рибового паприґашу орґанизує домашнє Здруженє спортских рибарох „Коляк”, а екипи котри ше приявя доставаю очисцену рибу и хлєб, паприґаш варя на бутан и приноша свой прибор за єдзенє.

Шицки информациї достац або ше приявиц за змаганє мож на числа телефона 064/268 37 51 або 060/703 7944.

По програми змаганє почнє зоз пребераньом риби од 14:30 годзин, на 18 предвидзене оценьованє уварених паприґашох, а на 19 годзин преглашенє побиднїкох и придаванє наградох.

