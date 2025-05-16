Керестурски наставнїки у Словацкей

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох проєкту Еразмус плус котри реализує Здруженє „Феникс” у месце Сенец при Братислави у Словацкей, пребували и шесцеро наставнїки Школи „Петро Кузмяк” з Руского Керестура, вєдно зоз здруженями зоз Ческей, України и домашнїма. Тема тогорочного проєкту була менталне здравє.

Зоз керестурскей Школи участвовали директорка Наталия Будински котра и предсидателька Здруженя гражданох „РуСТЕМ” котре и партнер на тим вецейрочним проєкту, та наставнїки Деян Бучко, Ґордана Банатски, Далиборка Вукасович, Лидия Милеуснич и Любица Няради.

Тот проєкт ше реализовало уж треци рок, и тераз була тема менталне здравє, з насловом „Наполнї свою главу, а нє лєм телефон”.

Циль того проєкту же би наставнїки и други цо робя з дзецми преглїбели тему менталного здравя и применєли ю у своєй роботи.