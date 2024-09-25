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Керестурски огньогасци наградзени за роботу

автор Ан. Медєши, фото: Фейсбук ДВД Руски Крстур
автор Ан. Медєши, фото: Фейсбук ДВД Руски Крстур 23 Опатрене

НОВИ САД – Добродзечне огньогасне дружтво Руски Керестур достало подзекованє за свою роботу на нєдавно отриманей шветочней академиї з нагоди Дня сектора за позарядово ситуациї и їх ювилею, 15 роки од снованя.

Ювилей преславени у Сербским народним театре у Новим Садзе, а на шветочносци були присутни и министер нукашнїх дїлованьох Ивица Дачич, як и городоначальнїк Нового Саду Милан Дюрич, начальнїк Сектора за позарядово ситуациї.

Спред Добордзечного огньогасного дружтва Руски Керестур, награду приял предсидатель Дружтва Михайло Рац, хтори з тей нагоди визначел же першираз Дружтво достало таке подзекованє, цо им вельо значи, бо їх робота и закладанє замерковане на таким високим уровню.

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