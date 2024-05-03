Керестурски осмаки одпутовали до Земплинскей Теплици

ЗЕМПЛИНСКА ТЕПЛИЦА (СЛОВАЦКА) – Школяре осмей класи Основней школи „Петро Кузмяк” з Руского Керестура нєшка, 3. мая, одпутовали до Словацкей, до Земплинскей Теплици на екскурзию.

Одход 40 школярох двох оддзелєньох и двох класних старшинох, Деяна Бучку и Теодори Вранєш, до восточней Словацкей орґанизує Национални совит Руснацох (НСР) односно Одбор за образованє хторого на екскурзиї буду представяц член одбору Любица Няради и предсидатель Вивершного одбору Желько Ковач.

Школяре на екскурзиї буду пребувац по пондзелок 6. май.