Керестурски осмаки путую до Словацкей

РУСКИ КЕРЕСТУР – Ютре 29. априла на екскурзию до Земплинскей Теплици у Словацкей одпутую 18 школяре осмей класи Основней школи „Петро Кузмяк” зоз Руского Керестура, дзе буду пребувац по 2. май. Екскурзию орґанизує Национални совит Руснацох т.є. його Одбор за образованє.

То уж пияти раз же НС орґанизує таку екскурзию, а на основи подписаного спорозуменя медзи двома Меснима заєднїцами, керестурску и Земплинску Теплицу, дакедишнїм Керестуром.

Зоз школярами пойдзе їх оддзелєнски старшина наставнїца Оливера Винаї, а спред Националного совиту Руснацох предсидатель Вивершного одбору НС Желько Ковач.

Национални совит финансує школяром драгу и осиґуранє, а родичи плаца пребуванє и костиранє.

Тоту екскурзию до Словацкей ше скорей орґанизовало як Жимску школу початком рока, а тераз є пре практични причини премесцена на яр. З єй орґанизованьом НС, т.є. Одбор за образованє жада на одредзени способ стимуловац и школярох зоз Керестура котри ше школую на мацеринским руским язику.