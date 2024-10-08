Керестурски рукометашки поражени у Петроварадину

ПЕТРОВАРАДИН – Женски рукометни клуб „Русин” внєдзелю 6. октобра у Петроварадину одбавел треце першенствене стретнуце Другей лиґи Войводини процив екипи ЖРК „Петроварадин” и зазначели пораженє зоз резултатом 31:13 (17:6).

За ЖРК „Русин” наступели – Лена Малацко, Ивана Пеїн, Валентина Гарди, Ана Пеїн, Аня Симич, Теодора Русковски, Марияна Сивч, Кяра Будински, Сабина Планчак, Александра Штранґар, Ема Венґрин, Изабела Макаї и Николина Радович.

При керестурских рукометашкох найвецей ше визначели Александра Штранґар и Ивана Пеїн хтори дали по три ґоли.

У идуцим 4. колу першенства Другей лиґи Войводини ЖРК „Русин” будзе бавиц у Руми процив екипи ЖРК „Словен 2”.