Керестурски рукометашки страцели у Сонти

СОНТА – Женски рукометни клуб „Русин” внєдзелю, 27. октобра у Сонти одбавел штварте першенствене стретнуце Другей лиґи Войводини процив екипи ЖРК „Сонта” и зазначели пораженє зоз резултатом 21:19 (10:10).

За ЖРК „Русин” наступели – Лена Малацко, Ивана Пеїн, Валентина Гарди, Ана Пеїн, Аня Симич, Адрияна Штранґар, Марияна Сивч, Кяра Будински, Сабина Планчак, Александра Штранґар, Изабела Макаї и Николина Радович.

При керестурских рукометашкох найвецей ше визначели капитен Александра Штранґар зоз посцигнутима шейсц ґолами, а тиж ефикасни були ище и Сабина Планчак и Аня Симич хтори дали по пейц ґоли.