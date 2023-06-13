Керестурски школяре були на екскурзиї у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – Школяре Основней школи ,,Петро Кузмяк” зоз Руского Керестура, оддзелєньох трецей класи, пондзелок, 12. юния мали екскурзию до Дюрдьова. Пивитали их домашнї парняки зоз Основней школи ,,Йован Йованович Змай”.

Школяре обишли знаменїтосци Дюрдьова, а нащивели дюрдьовску Основну школу, Етно збирку ,,Руска одлога”, памятнїк нашому найзначнєйшому спортистови Яшови Баковови (1906–1974), як и грекокатолїцку церкву Рождества Пресвятей Богородици. Екскурзию орґанизовал Одбор за образованє Националного совиту Руснацох.

Домашнї з тей нагоди шицким дзецом орґанизовали и интересантне преподаванє едукативного характеру о прешлосци Руснацох.

По реакцийох, школяром ше найбаржей пачела ,,Руска одлога” у хторей видзели рижни експонати.