Школяре зоз Руского Керестура нащивели Дюрдьов

ДЮРДЬОВ – Школяре руских оддзелєньох и котри ходза на годзини руского язика як виборни предмет у Основней школи Йован Йованович Змай у Дюрдьове дочекали школярох трецих класох Основней школи Петро Кузмяк зоз Рукого Керестура.

Госцох привитала директорка дюрдьовскей Основней школи Любица Клепич, вєдно зоз наставнїцу руского язика Марию Самарджич и учительку Єлену Кухар. После привитного слова и пригодней програми була закуска и друженє на котрим домашнї школяре госцом подаровали беджи зоз символами Дюрдьова.

Потим шицки вєдно нащивели Грекокатолїцку церкву Рождества Пресвятей Богородици дзе им о церкви бешедовала учителька Єлена Кухар и Руску одлогу дзе их привитал Мирослав Чакан, предсидатель Скупштини КУД Тарас Шевченко котре ше стара о Одлоги.

Керестурски школяре до Дюрдьова допутовали зоз учительом Марком Новаковичом, и учительками Наду Колошняї и Лидию Милеуснич.

Вилєт школяром зоз Руского Керестура по треци раз орґанизовал Национални совит Руснацох и його одбор за образованє, з цильом же би ше школяре медзисобно упознали, алє и же би школяре зоз Руского Керестура упознали и видзели места дзе жию Руснаци и на яки способ вони пестую свою културу и отримую скарб.