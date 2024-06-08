Керестурски школяре на вилєту у Коцуре (фото+видео)

КОЦУР – И того року, у орґанизациї Одбору за образованє Националного совиту Руснацох, 37 школяре штвартей класи Основней школи „Петро Кузмяк” з Руского Керестура, вчера, 7. юния були на вилєту у Коцуре.

З нїма були їх учительки Любица Бучко и Ясминка Сабадош, и предсидателька Одбору за образованє Олена Папуґа. Як то уж вецейрочна традиция, домашнї им були школяре нїзших класох Основней школи „Братство єдинство” з Коцура и їх учительки Славка Хромиш, Ксения Медєши, Валерия Папуґа и Лидия Будински.

Шицки вєдно окрем у Школи, були нащивиц музейну хижу Одняте од забуца, дзе их привитала и представела збирку Рада Лазор, а тиж ше вєдно дружели з руску шпиванку. Потим нащивели и Грекокатолїцку церкву Успения Пресвятей Богородици дзе их дочекал парох о. Владислав Рац и упознал зoз историю церкви и парохиї.

Домашня школа окрем з фриштиком шицких школярох почасцела и зоз сладолядом, а циль вилєту витворени, бо тиж витворени и нови товаришства з тих двох найвекших руских местох.