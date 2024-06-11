Керестурски школяре нащивели Дюрдьов (фото+видео)

ДЮРДЬОВ – Школяре Основней школи ,,Петро Кузмяк” зоз Руского Керестура, оддзелєньох трецей класи, вчера 10. юния, були на екскурзиї у Дюрдьове.

Дюрдьовски школяре пиятей класи дочекали госцох и пририхтали кратку програму на хторей их привитали зоз дзецинскима шпиванками. Вєдно, нащивели дюрдьовску Основну школу, Грекокатолїцку церкву Рождества Пресвятей Богородици и Етно хижу ,,Олория”.

Домашнї вихасновали нагоду, та дзецом орґанизовали и интересантне викладанє едукативного характеру зоз прешлосци Руснацох. По їх реакцийох, найбаржей им ше пачело у Етно музею ,,Олория” у хторим видзели рижни експонати.

Екскурзию орґанизовал Одбор за образованє Националного совиту Руснацох