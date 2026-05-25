Керестурски школяре трецих класох були на вилєту у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – Школяре Основней школи „Петро Кузмяк”, оддзелєньох трецей класи, пияток, 22. мая були на вилєту у Дюрдьове дзе их привитали домашнї парняки зоз ОШ „Йован Йованович Змай” и наставнїци Єлена Кухар и Мария Самарджич, а нащивели и знаменїтосци того места и дюрдьовску школу.

З тей нагоди, попри друженя зоз Дюрдьовчанами, госци зоз Керестура нащивели Етно збирку „Руска одлога”, потим памятнїк Яши Бакова и грекокатолїцку церкву.

Дзеци зоз Керестура провадзели учителє Мелания Рамач, Наталия Зазуляк и Еуфемия Планкош, а домашнї им були учительки зоз дюрдьовскей школи, а зоз Одбору за образоване Националного совиту Руснацох була предсидателька Сенка Мученски. Орґанизатор того вилєту Одбор за образованє НСР.