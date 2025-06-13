Керестурски школяре нащивели Коцур

КОЦУР – Школяре Основней школи Петро Кузмяк зоз Рукого Керестура, стреду 11. юния нащивели школярох руских оддзелєньох у Основней школи Братство–єдинство у Коцуре. Вилєт до Коцура рускокерестурских школярох традицийно орґанизує Одбор за образованє Националного совиту Руснацох (НСР).

У Коцуре бул 31 школяр зоз штвартей класи Школи Петро Кузмяк зоз своїма учительками Верунку Медєши и Славку Гайдук, а з нїма була и предсидателька Одбору за образованє НСР Олена Папуґа.

У коцурскей школи их привитала директорка Сенка Мученски, учительки и наставнїци у настави на руским язику, як и школяре од першей по штварту класу зоз руских оддзелєньох.

Вони госцом перше пририхтали пригодну програму и почасценє, а потим их одведли нащивиц Грекокатолїцку церкву Успения Пресвятей Богородици, дзе их дочекал парох коцурски о. Владислав Рац. Вон им потолковал историю тей парохиї и церкви.

Друга станїца школяром була етноґрафска збирка Одняте од забуца, дзе им шицки єй експонати представели Аранка Медєши и Рада Лазор.

Як то традиция шицких школярох домашня школа на концу почасцела зоз сладолядом.

Циль тих нащивох упознац руски идентитет наших валалох, алє и медзисобне упознаванє школярох у тих наших местох дзе ше отримує порядну наставу на руским язику.