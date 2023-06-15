Керестурски школяре на екскурзиї у Коцуре (фото)

КОЦУР – Школяре оддзелєньох штвартей класи Основней школи „Петро Кузмяк” з Руского Керестура вчера, 14. юния, були на екскурзиї у Коцуре. Домашнї зоз Основней школи „Братство єдинство”, школяре руских оддзелєньох од першей по штварту класу вєдно зоз своїма учительками, их привитали и препровадзели з нїма приємни дзень.

З тей нагоди шицки школяре нащивели Основну школу, грекокатолїцку церкву Успения Пресвятей Богородици и Етно клуб „Одняте од забуца”.

Дзень започали зоз бависком и друженьом у лєтнєй учальнї и школским дворе, а потим ше прешейтали през валал, по грекокатолїцку церкву. Там им парох коцурски о. Владислав Рац приповедал о историї коцурскей церкви, а шицки вєдно одшпивали и шпиванку „Исусе мой”.

Екскурзию предлужели у просторийох Етно клубу „Одняте од забуца”, дзе их Рада Лазорова упознала зоз историю и културу народох котри жию у Коцуре, а поопатрали и рижни експонати ту виложени.

Друженє закончене зоз и бависком, а велька радосц за наймладших бул и сладоляд з котрим ше на концу засладзели. Госци, алє и домашнї, ше розишли полни красних упечаткох.

И тоту екскурзию за школярох орґанизовал Одбор за образованє Националного совиту Руснацох.