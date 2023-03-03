Керестурски штредньошколци на Сайму туризма

БЕОҐРАД – На 44. Сайму туризма прешлого тижня, представела ше и Штредня школа „Петро Кузмяк” з Руского Керестура, одн. напрям єй фаховей школи – Туристично-готелиєрски технїчар.

Школа була ковикладач на штанду Покраїнского секретарияту за привреду и туризем дзе школяре того напряму през рижни активносци представели свою роботу, нащивительом презентовали на яки способ окончую фахову праксу итд.

Штанд нащивел и помоцнїк покраїнского секретара Палмир Тот котрому представена роботи керестурскей Школи.

Саям прешлей соботи нащивели школяре и шицких штирох рокох напряму Туристично-готелиєрски технїчар, котрих провадзели наставнїци фахових предметох.

Окремне задовольство було видзиц дакедишнїх школярох того напряму на штандох националних туристичних аґенцийох.