ОбразованєРутенпресТексти

Керестурску Школу нащивел покраїнски секретар Отот

автор М. Афич
автор М. Афич 5 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу и национални меншини/национални заєднїци Роберт Отот вовторок, 24. септембра нащивел Основну и штедню школу з домом школярох „Петро Кузмяк”.

Дочекала го директорка школи Наталия Будински, як и представителя локалней самоуправи, заменїка предсидателя Општини Кула Кароля Валку, а присутни були и представителє Националного совиту Руснацох, предсидатель Йоаким Рац и предсидатель Вивершного одбору НСР Желько Ковач.

У крадкей роботней нащиви секретар Отот ше сцел упознац як витворени инвестициї у Школи хтори потримує його секретарият, а найновша то реконструкция часци школского двора. Бешеди тиж було и о програмских сеґментох сотруднїцтва зоз Школу „Петро Кузмяк”, котра оценєта як успишна.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Финансованє главни проблем националних совитох

На пияток почина 14. Културна манифестация „Кед голубица...

Оддзелєнє за русинистику означи Европски дзень язикох

Промоция кнїжки о руским язику

У новим „Руским слове”