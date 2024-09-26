Керестурску Школу нащивел покраїнски секретар Отот

РУСКИ КЕРЕСТУР – Покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу и национални меншини/национални заєднїци Роберт Отот вовторок, 24. септембра нащивел Основну и штедню школу з домом школярох „Петро Кузмяк”.

Дочекала го директорка школи Наталия Будински, як и представителя локалней самоуправи, заменїка предсидателя Општини Кула Кароля Валку, а присутни були и представителє Националного совиту Руснацох, предсидатель Йоаким Рац и предсидатель Вивершного одбору НСР Желько Ковач.

У крадкей роботней нащиви секретар Отот ше сцел упознац як витворени инвестициї у Школи хтори потримує його секретарият, а найновша то реконструкция часци школского двора. Бешеди тиж було и о програмских сеґментох сотруднїцтва зоз Школу „Петро Кузмяк”, котра оценєта як успишна.