КИКИНДА – Тогорочна ювилейна 40. манифестация „Днї лудаї” у Кикинди тирва од 18. по 21. септембер.

Манифестация промовує шицки туристични, алє и привредни и културни потенцияли городу у котрим ше отримує, як и вредносци сивернобанатского стредку нє лєм у Сербиї, алє и у иножемстве.

За штири днї тирваня манифестациї орґанизаторе порихтали числени подїї. Так нащивителє буду мац нагоду уживац у госцинскей хижи Европи у котрей културно-уметнїцки дружтва прикажу свою програму, у Банатским фруштуку дзе ше годно покоштовац специялитети того краю, у Европским куцику, бависками з лудаю, а годно провадзиц змаганє у трафяню глїняних голубох, як и дефиле парадних запрагох.

Тиж, годно ше прешейтац през улїчку старих ремеслох и сувенирох, а маскирани предшколци направя праву атракцию кед вецей як 500 их предефилує по городу облєчени до костимох у знаку плодох єшенї. Тиж, каждого вечара под час манифестациї госци годни уживац у наступох познатих шпивачох на городскей площи.

Централна подїя самей манифестациї то меранє найчежшей и найдлугшей лудаї. Од 2022. року Кикинда постала часц Шветовей асоцияциї Great Pumpkin commonwealth, a 2023. року найчежша вимерана бундава мала 865,5 килограми.

Минифестацию нащивює вецей дзешатки тисячи госцох зоз жеми и иножемства, а орґанизаторе поволали шицких же би голєм єден дзень тирваня манифестациї нащивели тоти краї и уживали у интересантней програми котру порихтали.