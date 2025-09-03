Кирбай и 60 роки парохиї у Индїї

ИНДЇЯ – У грекокатолїцкей парохиї у Индїї, внєдзелю 31. авґуста першу найблїзшу нєдзелю коло швета 28. авґуста кед Успениє Пресвятей Богородици, того року пренєшене означованє того швета и преслава Кирбая. Источашнє означена и 60-рочнїца як основана парохия, у котрей тераз длужносц пароха окончує о. Михайло Шанта.

Кирбайску архиєрейску Литурґию предводзел наш епарх преосвящени кир Георгий Джуджар, а сослужели священїки з наших парохийох, керестурски катедрални парох о. Владислав Варґа, сримски декан о. Михайло Режак, сримскомитровацки и беоґрадски парох о. Иґор Вовк, капелан керестурски о. Ярослав Вовк, як и домашнї парох о. Шанта.

Владика наказовал цо значи швето Успениє Богородици, а огляднул ше и на историю индїйскей парохиї котру 1965. року основал тедишнї владика крижевски, а потим и надвладика беоґрадски Гавриїл Букатко

Було и вельо парохиянох, и госцох зоз Сримскей Митровици, тиж и шестри Служебнїци, а дзияковала и апостол читала Зоя Шанта.

По Служби вирни през здогадованя найстарших зложели пригодну бешеду о прешлосци тей наймладшей парохиї у тедишнїм крижевским владичестве, о чежкосцох з якима ше стретал перши парох о. Стефан Питка и його вельку усиловносцу и упартосц кед почал будовац терашню церкву и парохийни дом.

На концу парохиянє за шицких присутних пририхтали почасценє и друженє.